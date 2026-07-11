Dejan en libertad a las dos mujeres investigadas por las armas halladas en Viru Viru

La justicia determinó dejar en libertad a las dos mujeres investigadas por el hallazgo de armas de grueso calibre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

El abogado defensor, Martín Camacho, informó que una de las investigadas obtuvo libertad irrestricta luego de que el Ministerio Público considerara que no existen elementos que demuestren que conocía el contenido de las maletas. En tanto, la segunda mujer deberá cumplir arresto domiciliario en horario nocturno, tiene prohibición de salir del país mediante arraigo y deberá pagar una fianza económica.

"Las dos señoras no tenían conocimiento de qué era lo que se estaba transportando en los bolsos", afirmó el jurista tras explicar que fueron utilizadas por una tercera persona no capturada.

Las dos mujeres fueron aprehendidas el jueves, cuando acudieron al aeropuerto con un poder para retirar un equipaje. Durante la inspección de rutina, el escáner detectó que en el interior de las maletas había partes de armamento de grueso calibre, por lo que fueron arrestadas y posteriormente puestas a disposición de la justicia.

Según las investigaciones, las maletas ingresaron al país el pasado 7 de julio en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos. El equipaje habría sido transportado por un joven de 19 años, quien declaró que transportaba repuestos de vehículos.

Mientras tanto, la Policía mantiene vigente una orden de aprehensión contra el joven que ingresó las maletas al país, con el objetivo de esclarecer el origen y destino del armamento encontrado en la terminal aérea.

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