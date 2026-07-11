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MasterMeat 2026 reunió a más de 800 productores y anuncia su segunda versión

Durante dos días, productores analizaron estrategias para aumentar la productividad, incorporar innovación y potenciar las exportaciones del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/07/2026 22:03

Agregar Reduno en
Foto: SCA Canal Digital Agropecuario
Santa Cruz, Bolivia

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Con la participación de más de 800 productores durante dos jornadas, concluyó el MasterMeat 2026 en predios de Fexpocruz. El encuentro reunió a representantes del sector pecuario y agroproductivo con el objetivo de intercambiar conocimientos, promover la innovación y fortalecer la producción nacional.

El organizador del evento, Remy Montaño, calificó como exitoso el balance de esta primera versión y resaltó el compromiso de los asistentes con el crecimiento del sector.

"Hemos logrado juntar a más de 800 productores en dos días, todos hablando de cómo producir más, cómo incorporar nuevas tecnologías y cómo llevar innovación al sistema productivo", afirmó.

Montaño señaló que el encuentro también sirvió para reafirmar la intención del sector de ampliar las exportaciones y generar mayores ingresos para el país. Explicó que Bolivia cuenta con tecnología y genética para incrementar la producción, aunque advirtió que se requieren condiciones adecuadas para aprovechar ese potencial.

Debido a la alta convocatoria y al interés generado, Montaño confirmó que MasterMeat tendrá una segunda versión en 2027.

"Ha sido a pedido del público. El próximo año esperamos repetir este encuentro y contar nuevamente con invitados que nos permitan conocer las tendencias mundiales y cómo seguir creciendo", anunció.

El evento cerró con el compromiso de continuar impulsando la innovación, la productividad y la apertura de nuevos mercados para fortalecer la cadena agropecuaria boliviana.

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