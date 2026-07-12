¿A cuánto cerró el dólar este sábado? Esta es la cotización registrada

El comportamiento del dólar continúa siendo uno de los principales temas de seguimiento económico en el país, debido a las variaciones registradas en el mercado paralelo y la diferencia con la cotización oficial.

Durante esta jornada de sábado, la divisa estadounidense presentó una leve modificación en su valor, cerrando con cifras superiores a las establecidas por el Banco Central de Bolivia.

Según información dada por portales web a las 20:55 horas, la cotización se ubicó en Bs 10,47 para la compra y Bs 10,44 para la venta.

Durante la mañana, el tipo de cambio paralelo llegó a marcar Bs 10,57 para la compra y Bs 10,58 para la venta, reflejando una ligera disminución hacia el cierre del día.

En tanto, el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) para este fin de semana se mantiene en Bs 10,24 por dólar.

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