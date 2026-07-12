Así cotiza el dólar este domingo en Bolivia: el mercado paralelo muestra leves variaciones

La cotización del dólar en Bolivia registra este domingo 12 de julio nuevas variaciones en el mercado paralelo, mientras que el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene vigente para el fin de semana.

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia (BCB), el tipo de cambio oficial para este domingo es de Bs 10,40 por dólar estadounidense, valor referencial publicado por la entidad.

Cotización del dólar paralelo

Los portales especializados que monitorean el comportamiento del dólar paralelo muestran diferencias mínimas entre sus referencias.

Según Dolar Bolivia Hoy, la cotización es de:

Compra: Bs 10,49

Venta: Bs 10,53

El portal explica que estos valores corresponden al promedio del dólar cripto y del mercado paralelo, comparados con el Tipo de Cambio Oficial (TCO) vigente.

Por su parte, Bolivian Blue, que realiza un seguimiento de las operaciones P2P con USDT en tiempo real, reporta:

Compra: Bs 10,46

Venta: Bs 10,44

Comparación con el sábado

Respecto a la jornada del sábado, el mercado paralelo refleja una leve disminución.

Durante la mañana del sábado, el dólar llegó a cotizarse en Bs 10,57 para la compra y Bs 10,58 para la venta. Comparando esos valores con las referencias de este domingo:

En Dolar Bolivia Hoy, la compra baja Bs 0,08 (de Bs 10,57 a Bs 10,49) y la venta disminuye Bs 0,05 (de Bs 10,58 a Bs 10,53).

En Bolivian Blue, la compra desciende Bs 0,11 y la venta Bs 0,14 respecto a los valores registrados el sábado.

Mercado bajo seguimiento

El comportamiento del dólar continúa siendo uno de los principales indicadores observados por ciudadanos, comerciantes e importadores, debido a las fluctuaciones que registra el mercado paralelo y la diferencia respecto al tipo de cambio oficial.

Aunque este domingo se evidencia una moderada corrección a la baja frente a la jornada anterior, las cotizaciones se mantienen por encima del valor oficial, por lo que la evolución del mercado seguirá siendo monitoreada en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play