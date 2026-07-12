Allanamiento en El Alto termina con más de dos toneladas de hidróxido de sodio

El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestraron más de dos toneladas de hidróxido de sodio durante un allanamiento realizado en la zona Santa Ana de la ciudad de El Alto.

De acuerdo con el informe oficial, el material no contaba con documentación legal que respalde su tenencia, transporte o comercialización.

Hallan 113 bolsas con sustancia blanca

Durante el operativo, las autoridades encontraron 113 bolsas que contenían una sustancia sólida de color blanco.

Tras realizar la prueba de campo correspondiente, se confirmó que el contenido dio resultado positivo para hidróxido de sodio, una sustancia química controlada.

Tres personas aprehendidas

Al verificarse que no existía respaldo legal para el manejo del producto, las autoridades procedieron al secuestro del material.

Además, tres personas fueron aprehendidas en flagrancia y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Investigación en curso

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho, el origen del producto químico, su destino y las responsabilidades de las personas involucradas.

El caso permanece bajo investigación por la presunta tenencia y manejo irregular de una sustancia química controlada.

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