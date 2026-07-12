Santa Cruz: accidente en la Av. Virgen de Cotoca deja dos vehículos con daños materiales de consideración

Un accidente de tránsito registrado en la avenida Virgen de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, dejó como saldo dos vehículos con daños materiales de consideración. Las causas del hecho aún son investigadas por las autoridades correspondientes.

El choque involucró a dos motorizados que, tras la colisión, quedaron sobre la vía con evidentes daños en sus estructuras, lo que refleja la fuerza del impacto.

Equipos de emergencia acudieron al lugar

Tras el reporte del accidente, equipos de emergencia se movilizaron hasta la zona para brindar asistencia a los ocupantes de los vehículos.

De acuerdo con la información preliminar, no se registraron personas heridas de gravedad. Sin embargo, se realizaron las evaluaciones correspondientes para descartar lesiones entre los involucrados.

Vehículos presentan daños severosUno de los automóviles involucrados, de color blanco, sufrió daños principalmente en la parte frontal derecha, con el capó abollado, el faro destruido y parte del guardabarros afectado.

El segundo motorizado, aparentemente una camioneta tipo SUV de color oscuro, presentó daños en la parte frontal izquierda, con afectaciones en el faro y la carrocería.

En el lugar se observó la presencia de una ambulancia de emergencia y personal de apoyo, mientras los vehículos permanecían en la vía a la espera de las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

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