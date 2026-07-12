Una pareja falleció en un accidente en Chulumani; su hijo resultó herido

Un vehículo se embarrancó varios metros en el sector de Montequilla, en la carretera a Chulumani, departamento de La Paz. El hecho dejó como saldo preliminar a dos personas fallecidas y dos heridas, según reportes de comunarios que participaron en el rescate.

Tras el accidente, pobladores de la zona acudieron para auxiliar a los ocupantes del motorizado, que habría sufrido el hecho cuando circulaba por un camino de reciente apertura y de características angostas.

“En el camino nuevo que tenemos. Ahí había, bueno, el camino es angosto, como es nueva apertura, entonces ahí hemos sufrido un accidente de uno de nuestros afiliados”, relató un comunario.

Las víctimas fatales fueron identificadas preliminarmente como el conductor, Sabino Mamani, y su esposa, Salomé, quienes perdieron la vida tras el embarrancamiento.

Los dos heridos, el hijo de la pareja y otra persona, fueron trasladados hasta un centro médico para recibir atención. Mientras tanto, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente de tránsito.

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