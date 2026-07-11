Dos adultos y tres menores permanecen internados tras embarrancamiento en Cochabamba

Cinco de las nueve personas heridas en el accidente registrado en el sector de Escalerani, en la ruta entre Morochata y Quillacollo, continúan internadas y su estado de salud es estable, según el reporte médico del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo.

Del total de heridos, siete fueron trasladados hasta este centro de salud, entre ellos tres menores de edad y cuatro adultos. Actualmente permanecen hospitalizados dos adultos y tres menores, quienes reciben atención médica y continúan bajo vigilancia.

“Esta mañana el personal ha recogido pacientes, indican siete: tres niños y cuatro adultos, de los cuales al momento se han internado dos, uno se ha dado de alta porque estaba estable”, informó personal médico del hospital.

Una de las pacientes que presentó un cuadro más delicado fue trasladada por sus familiares a una clínica privada. La mujer requería atención especializada en cirugía plástica, vascular y traumatología debido a la gravedad de sus lesiones.

“Era una paciente que ameritaba manejo por cirugía plástica, vascular, traumatología; es una paciente bastante delicado.”, explicó el personal médico.

El accidente ocurrió cuando un camión que transportaba carga de papa y pasajeros en la carrocería se embarrancó aproximadamente 100 metros en el sector de Escalerani.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar las causas del siniestro, además de aguardar los resultados de la prueba de alcoholemia practicada al conductor.

Mira la programación en Red Uno Play