INRA y Policía inspeccionaron Santa Rita tras denuncia de avasallamiento

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y efectivos de la Policía realizaron una inspección en el predio Santa Rita, luego de las denuncias de avasallamiento. Durante la verificación se tomaron coordenadas y se constataron los puntos denunciados, según informó el abogado Álvaro La Torre.

“El día de hoy se ha hecho la inspección, ha estado presente el INRA, ha estado presente la Felcc, se ha tomado las coordenadas y se ha verificado que todo lo que dijimos es cierto”, señaló La Torre.

El abogado indicó que durante el recorrido se evidenció el bloqueo de caminos, la presencia de personas en el lugar y trabajos de siembra en áreas que, según la denuncia, corresponderían al predio ocupado.

“Los caminos están trancados, la siembra que están haciendo, la ocupación de los avasalladores, entonces se ha verificado la veracidad de la denuncia por parte de los propietarios”, afirmó.

La Torre señaló que tras la inspección correspondería ejecutar un operativo para intervenir el predio y retirar a las personas que estarían ocupando el terreno. Según explicó, la cantidad de personas que ingresan al lugar oscila hasta 100 con el ingreso de motocicletas.

Asimismo, destacó las reuniones sostenidas con el Comando Departamental de la Policía y afirmó que se realizan labores de inteligencia antes de una posible intervención. “Prontamente vamos a tener el operativo”, manifestó el abogado.

El representante legal también denunció que los ocupantes habrían realizado siembras en áreas preparadas por los propietarios del predio y cuestionó la forma en la que se produjo la ocupación.

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