Diputada pide activar mecanismos de control para estabilizar el dólar

Tras la flexibilización del dólar y el comportamiento del tipo de cambio en el mercado paralelo, la diputada de Libre, Lissa Claros, señaló que es necesario implementar mecanismos de control para estabilizar la divisa estadounidense y evitar mayores efectos sobre la economía.

La parlamentaria sostuvo que una de las prioridades debe ser fortalecer la seguridad jurídica para incentivar la llegada de inversiones al país y reactivar el movimiento económico.

"La seguridad jurídica va a generar que vengan a invertir. En Bolivia se genere movimiento económico", manifestó.

Claros también cuestionó el manejo de los recursos públicos y afirmó que el país no puede continuar incrementando el gasto sin contar con los recursos suficientes para sostenerlo. "Vamos a seguir insistiendo en que Bolivia no puede seguir gastando dinero que no tiene", enfatizó.

En ese contexto, advirtió que, si no se adoptan medidas económicas oportunas, la situación podría deteriorarse aún más.

"El dólar se va a seguir disparando, la inflación va a seguir incrementando y la inestabilidad económica en Bolivia cada día se va a ir agudizando", afirmó la legisladora.

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