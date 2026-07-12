Alcaldes pedirán al Gobierno flexibilizar presupuestos municipales ante la subida del dólar

Varios alcaldes del país preparan una propuesta para solicitar al Gobierno nacional algún tipo de flexibilización en la aprobación, administración y ejecución de los presupuestos municipales, ante el incremento del precio del dólar.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que mantiene contacto con autoridades municipales de otras ciudades, entre ellas Santa Cruz y Cochabamba, para coordinar una posición conjunta frente a los efectos de la variación cambiaria.

“Estamos hablando fundamentalmente con el alcalde de Santa Cruz, con el alcalde de Cochabamba. He intentado contactarme con el alcalde de El Alto, lamentablemente, me imagino que también por estas fiestas, no ha tenido la oportunidad de hacerlo”, señaló.

Piden mayor flexibilidad presupuestaria

Dockweiler explicó que los municipios elaboran sus presupuestos con anticipación, pero la fluctuación del dólar puede modificar los costos reales de bienes, servicios e insumos, especialmente aquellos que son importados.

“Si el dólar sigue fluctuando de esa manera, puede ser que en enero, cuando tengamos que ejecutarlo, el dólar esté en 12, 13, 14, 15, no sabemos. ¿Y qué hacemos nosotros como gobierno?”, cuestionó.

Ante ese escenario, planteó que el Ejecutivo permita mayor flexibilidad en las recaudaciones, en la aprobación de los presupuestos y en la administración de los recursos.

“Lo que estoy planteando es que también nos permitan tener flexibilidad en temas de recaudaciones flexibles, flexibilidad en la aprobación de los presupuestos, flexibilidad en la administración de esos presupuestos”, afirmó.

Advierten desfase entre presupuesto y realidad

El alcalde paceño sostuvo que, si no se aplican ajustes, los gobiernos municipales podrían enfrentar una brecha entre lo planificado y los costos reales del mercado.

“De lo contrario, siempre va a haber un gran desfase, una gran brecha entre la realidad y lo que realmente hayamos presupuestado”, indicó.

Según Dockweiler, el problema no solo alcanza a los municipios, sino también al Gobierno nacional y a las gobernaciones, debido a que todos los niveles del Estado deben ejecutar recursos en un contexto de variación cambiaria.

Productos importados serán los más afectados

La autoridad municipal remarcó que todo lo que los municipios adquieren y que proviene del exterior tendrá una afectación directa por el alza del dólar.

“Todo lo que nosotros compramos y que es importado tiene una afectación directa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los presupuestos que se tienen en los gobiernos municipales no son tan flexibles respecto a la flexibilidad del dólar”, señaló.

Dólar llegó a Bs 10,40

La preocupación de los municipios surge después de que este sábado 11 de julio el precio del dólar llegara a Bs 10,40, en medio de un escenario de incertidumbre por la fluctuación de la divisa estadounidense.

Los alcaldes esperan consolidar una propuesta conjunta para presentarla al Gobierno y buscar mecanismos que permitan evitar un impacto mayor en la ejecución de obras, compras municipales y servicios públicos.

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