Librecambistas: "La gente busca dólares para ahorrar ante posible subida"

Librecambistas reportan que la mayoría de las personas que acude al mercado cambiario busca comprar dólares para guardar sus ahorros, mientras la venta de la divisa se mantiene reducida por la incertidumbre.

La flexibilización del dólar generó cambios en el comportamiento de la población. Según librecambistas, en los últimos días más personas se acercan al mercado cambiario para buscar dólares y no necesariamente para venderlos o cambiarlos.

El temor a que la divisa norteamericana vuelva a subir hizo que algunos ciudadanos opten por retirar dinero de los bancos y tratar de convertirlo en dólares como una forma de resguardar sus ahorros.

“La gente mayoría ha sacado plata del banco y está queriendo ahorrarlo en dólares porque tiene miedo que suba”, señaló una librecambista.

El dólar se cotiza entre Bs 10,50 y Bs 10,70

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector, el dólar se cotizaba entre Bs 10,50 y Bs 10,70 para la venta, aunque los comerciantes indicaron que el precio bajó levemente en comparación con días anteriores.

“Ahorita el dólar está a 10,50 y 10,70 la venta. Ha bajado un poco”, indicó una comerciante.

Sin embargo, los librecambistas señalaron que el movimiento aún es incierto y que el comportamiento del mercado podría definirse con mayor claridad desde este lunes.

Mercado casi paralizado

Pese a la demanda, los librecambistas aseguran que existe poca disponibilidad de la divisa, lo que mantiene casi paralizada la compra y venta de dólares.

“Ahorita ya no hay ni venta ni compra, están paralizados”, afirmó una comerciante del rubro.

Según explicaron, cuando hay dólares disponibles la gente compra, pero en los últimos días la oferta se redujo y muchos clientes solo consultan precios o buscan información sobre la cotización.

Rumores aumentan la incertidumbre

Los librecambistas también alertaron que las redes sociales están generando confusión entre la población, debido a publicaciones que mencionan precios más elevados que no corresponderían a la realidad del mercado.

“En TikTok sale cosas que no son exactas, son mentiras. Ahí sale que ha subido hasta 15”, señaló una comerciante.

Indicaron que algunas personas llegan al mercado mencionando esas cifras, aunque los vendedores aseguran que no reflejan la cotización real.

Expectativa por el movimiento de la semana

El sector cambiario se mantiene a la espera de lo que ocurra en los próximos días. Los librecambistas consideran que este lunes podría marcar una nueva tendencia en la compra y venta de la divisa.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa impulsando a varias personas a buscar dólares como una forma de ahorro y protección ante posibles variaciones del tipo de cambio.

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