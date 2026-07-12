Salud confirma el pago a ocho Sedes para el 13 de julio

El Ministerio de Salud y Deportes respondió a la polémica por el retraso en el pago de salarios al personal de salud y anunció que el abono de los haberes correspondientes a junio se realizará este lunes 13 de julio.

El pronunciamiento surge luego de que la Gobernación de Santa Cruz atribuyera la demora a la falta de transferencia de recursos por parte del Gobierno central. Desde el Ministerio explicaron que el retraso estuvo relacionado con observaciones detectadas durante el procesamiento de las planillas de haberes.

“Se han identificado oportunamente algunos ajustes necesarios que requirieron atención prioritaria”, señala el comunicado emitido este domingo.

Foto: Ministerio de Salud

Según la cartera de Estado, entre las inconsistencias detectadas se encuentran casos de “doble percepción, salarios mayores a los permitidos y otros”, situación que habría provocado que el proceso de pago se extendiera más allá de las fechas previstas.

El Ministerio aseguró que las observaciones ya fueron subsanadas y confirmó una fecha para el desembolso de los salarios.

“Habiéndose subsanado estas inconsistencias, se hace conocer que el abono de los haberes se realizará el día lunes 13 de julio del año en curso”, indica el pronunciamiento.

Asimismo, anunció que se emitirán directrices a los directores de los SEDES de los departamentos involucrados y se coordinará un proceso de capacitación para mejorar el envío de la información utilizada en la elaboración de las planillas.

La medida alcanza a los Servicios Departamentales de Salud de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Pando.

Mira la programación en Red Uno Play