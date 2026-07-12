Bolivia acumuló más de 1.400 eventos sísmicos entre enero y junio

Bolivia registró 230 sismos durante junio, lo que representa un promedio de casi ocho movimientos telúricos por día, según el boletín mensual de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (OSC).

Con este reporte, el país acumuló 1.408 eventos sísmicos durante el primer semestre de 2026.

El informe publicado por ABI, establece que la mayor actividad se concentró en el departamento de Potosí, que registró 150 movimientos telúricos, equivalentes al 65% del total mensual.

Potosí concentró la mayor actividad

Después de Potosí, el departamento con mayor actividad sísmica fue Cochabamba, con el 18% de los eventos. Le siguieron La Paz, con el 8%; Oruro, con el 6%; Santa Cruz, con el 2%; Chuquisaca, con el 1%; y Tarija, donde se registró un solo sismo.

Durante junio, las magnitudes de los eventos oscilaron entre 1,0 y 4,5, mientras que las profundidades variaron entre 0,6 y 553,8 kilómetros, lo que refleja la presencia de sismos corticales, intermedios y profundos en diferentes regiones del país.

El sismo más fuerte fue en Nor Lípez

El movimiento telúrico de mayor magnitud se registró el 15 de junio en la provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí.

El evento alcanzó una magnitud de 4,5 y tuvo una profundidad de 149,2 kilómetros. Su epicentro fue ubicado a 22 kilómetros al norte noroeste de Quetena Chico.

La responsable del análisis técnico, la ingeniera Mayra Nieto, explicó en el boletín que, al tratarse de un sismo con profundidad superior a los 100 kilómetros, era poco probable que fuera sentido o causara daños en superficie.

Tarija registró el evento más profundo

El Observatorio San Calixto también identificó como el evento más profundo de junio un sismo de magnitud 3,5, registrado el 11 de junio en la provincia Gran Chaco, en Tarija.

Este movimiento tuvo una profundidad de 553,8 kilómetros.

Mayo fue el mes con mayor actividad

Según la estadística semestral, entre enero y junio de 2026 Bolivia registró 1.408 sismos.

El mes con mayor actividad fue mayo, con 256 eventos, seguido de abril, con 248. En tanto, febrero y junio reportaron 230 sismos cada uno.

En cuanto a las magnitudes registradas durante junio, el Observatorio informó que 145 sismos estuvieron entre 2,0 y 2,9; otros 42 fueron menores a 2; 41 oscilaron entre 3,0 y 3,9; y únicamente dos alcanzaron magnitudes de entre 4,0 y 4,9.

Prevención y gestión de riesgos

El boletín también destaca acciones orientadas a fortalecer la prevención y la gestión del riesgo sísmico en el país.

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela, especialistas del Observatorio San Calixto brindaron información técnica a medios nacionales e internacionales y reforzaron la difusión de la aplicación móvil Educientistas OSC, una herramienta destinada a la elaboración de planes de emergencia familiar y mochilas de seguridad.

Además, el director del Observatorio, Gonzalo Fernández, y el administrador de la institución, Luis Barrios, sostuvieron una reunión con representantes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para presentar un proyecto de microzonificación sísmica para el municipio paceño.

La iniciativa busca fortalecer la aplicación de la Norma Boliviana de Diseño Sísmico y contribuir a la reducción del riesgo ante futuros eventos.

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