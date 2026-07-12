Embarrancamiento: el difícil acceso retrasa información sobre los heridos

Un bus de la empresa interprovincial de transporte Bus Velo de la Novia sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes en el sector de La Florida, en la carretera que conecta con Apolo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró aproximadamente a las 03:00, cuando el motorizado se habría embarrancado en una zona de difícil acceso.

Empresa aún no tiene contacto con el chofer

Desde las oficinas de la empresa, ubicadas en la avenida Kollasuyo, informaron que hasta el momento no lograron comunicarse con el chofer ni con los ayudantes del bus accidentado, debido a la falta de señal en el lugar del hecho.

El personal encargado de la venta de pasajes indicó que aguarda un reporte más preciso para conocer cuántas personas resultaron heridas y si existen víctimas fatales.

Heridos fueron trasladados a centros médicos

Según la información preliminar, varias personas heridas habrían sido evacuadas a centros médicos cercanos al lugar del accidente.

Sin embargo, debido a las dificultades de comunicación y acceso, aún no existe un reporte oficial completo de la Policía sobre la cantidad de pasajeros afectados ni sobre las causas del hecho.

Policía aguarda información oficial

Las autoridades policiales también se encuentran a la espera de datos confirmados desde el lugar del accidente. Por ahora, solo se conoce que el bus se embarrancó en el sector de La Florida y que existen personas heridas.

La información continúa en desarrollo y se aguarda un informe oficial para establecer las circunstancias del siniestro, el estado de los pasajeros y si hubo fallecidos.

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