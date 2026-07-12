Cochabamba confirma su octavo feminicidio; la víctima aún no fue identificada

Cochabamba registró su octavo caso de feminicidio en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio Público confirmara que la muerte de una mujer hallada sin vida corresponde a un hecho de violencia extrema.

La información fue dada a conocer por Nivia Coca, representante del colectivo Mujeres de Fuego, quien señaló que el caso comenzó a ser seguido desde las primeras denuncias sobre el hallazgo del cuerpo.

Según el reporte, el levantamiento legal del cadáver se realizó el viernes por la mañana y, posteriormente, el Ministerio Público confirmó que se trataba de un nuevo feminicidio.

La víctima estaba en un local

De acuerdo con los datos preliminares, la víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas en un local alquilado.

La única persona aprehendida hasta el momento sería su pareja, identificada como Óscar, quien habría declarado que se encontraba en el lugar con la víctima y que, al día siguiente, al despertar, la encontró sin signos vitales y llamó a la Policía.

Sin embargo, otras dos personas que también habrían estado en el ambiente ya no se encontraban en el lugar y, según el reporte, habrían desaparecido.

Investigan las causas y posibles agresiones

El caso está asignado al fiscal Marcelo Villarroel, junto a una comisión de fiscales que realiza el seguimiento de las investigaciones.

Coca indicó que todavía se espera esclarecer qué ocurrió realmente con la víctima, ya que el cuerpo presentaba indicios que generan preocupación.

“Las causas de la muerte es asfixia mecánica, broncoaspiración, un sangrado fuerte, porque además la víctima tenía golpes pasados, pero también actuales”, señaló la representante del colectivo.

Además, indicó que existe la posibilidad de una agresión sexual, debido a que se habrían encontrado manchas hemáticas en el pantalón de la víctima y en la silla donde fue hallada.

Piden esclarecer el hecho

El colectivo Mujeres de Fuego pidió que la investigación avance de manera rápida para identificar plenamente a la víctima, establecer las causas de la muerte y determinar la responsabilidad de todas las personas que pudieron estar involucradas.

Hasta el momento, una persona permanece aprehendida, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

Estadísticas nacionales

Según datos del Ministerio Público, Bolivia registra 47 víctimas de feminicidio entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2026.

La distribución por departamento es la siguiente:

La Paz: 17 casos

17 casos Santa Cruz: 9 casos

9 casos Cochabamba: 8 casos

8 casos Oruro: 5 casos

5 casos Chuquisaca: 3 casos

3 casos Potosí: 2 casos

2 casos Tarija: 2 casos

2 casos Beni: 1 caso

1 caso Pando: 0 casos

Con este nuevo hecho, Cochabamba se mantiene como el tercer departamento con mayor cantidad de feminicidios en el país, después de La Paz y Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play