Una mujer pierde la vida y tres personas quedan heridas en aparatoso choque en Santa Cruz

Un grave hecho de tránsito dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas heridas la tarde de este domingo en la intersección del cuarto anillo y la avenida Paraguá, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió pasado el mediodía, cuando dos vehículos colisionaron por causas que aún son investigadas. El impacto fue de tal magnitud que uno de los motorizados, de color blanco, terminó con severos daños materiales.

Como consecuencia del choque, una mujer perdió la vida y su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública, mientras que otras tres personas que viajaban en el vehículo blanco resultaron heridas. Los lesionados fueron auxiliados por equipos de emergencia y trasladados a una clínica privada para recibir atención médica.

En el otro vehículo involucrado se encontraba únicamente el conductor, quien fue aprehendido por la Policía para prestar su declaración dentro de las investigaciones. De manera preliminar, se presume que el motorizado circulaba a exceso de velocidad al momento del siniestro, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito se desplazó hasta el lugar para realizar el levantamiento de indicios, recolectar información y revisar las cámaras de vigilancia de la zona con el fin de establecer la dinámica del accidente y determinar responsabilidades.

El cuerpo de la víctima será trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este fatal hecho de tránsito.

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