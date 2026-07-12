Accidente en la carretera La Paz–Apolo: bus queda embarrancado y reportan heridos

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo 12 de julio, aproximadamente a las 03:00, en la carretera La Paz–Apolo, a la altura del sector La Florida, donde un bus de la empresa Trolebús Velo de Novia sufrió un embarrancamiento.

De acuerdo con reportes preliminares de pasajeros, el motorizado habría sufrido un vuelco antes de salir de la vía y quedar en el sector mencionado. Tras conocerse el hecho, personal de salud y ambulancias se movilizaron hasta el lugar para brindar asistencia a los ocupantes.

Heridos fueron trasladados a centros de salud

Las personas afectadas fueron evacuadas y trasladadas a centros médicos de Sotopata y Camata, donde reciben atención médica.

Hasta el momento, no se cuenta con un informe oficial sobre la cantidad exacta de personas heridas ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las posibles causas del accidente.

Se espera un reporte oficial con mayores detalles sobre el número de pasajeros afectados y la evaluación de los daños registrados en el vehículo.

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