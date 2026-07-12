San Ignacio de Velasco: dos personas son halladas sin vida en un galpón; Policía activa investigación

Dos personas fueron asesinadas con varios impactos de arma de fuego en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para esclarecer el doble crimen y determinar las causas del hecho.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas, de 36 y 26 años, fueron encontradas sin vida al interior de un galpón ubicado en el barrio San Miguel. Ambas presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, principalmente en la zona de la cabeza.

Policía activa investigación y búsqueda de responsables

Tras conocerse el hecho, grupos de inteligencia de la Felcc se movilizaron en la zona para recabar información y establecer la identidad de los responsables.

Según los primeros datos, los autores del crimen, presuntamente sicarios, habrían escapado del lugar con dirección hacia la República del Brasil.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del municipio, mientras el caso fue abierto por el delito de asesinato.

No descartan vínculos con narcotráfico

La Policía no descarta ninguna hipótesis y analiza la posibilidad de que el doble crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, debido a la forma en la que fueron ejecutadas las víctimas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar a los fallecidos y dar con los responsables del hecho. Se espera un informe oficial con mayores detalles sobre el avance del caso.



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