Chaco Energías aclara que no suministró electricidad a criptomineras en Bulo Bulo tras fiscalización

Tras la conclusión de una fiscalización realizada por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETN) en las instalaciones de la Planta Termoeléctrica de Bulo Bulo, la empresa Chaco Energías rechazó de forma contundente las denuncias presentadas sobre un presunto suministro irregular de electricidad a firmas dedicadas a la criptominería en el Trópico de Cochabamba.

El gerente general de Chaco Energías, Alejandro Torres, ofreció una declaración de prensa tras abrir las puertas de la sala de control de la planta a los medios de comunicación, con el objetivo de demostrar que el proyecto señalado no se encuentra recibiendo energía ni operando comercialmente.

"Se dijo que estamos proveyendo energía de manera irregular a una empresa privada, lo cual es absolutamente falso, como han podido constatar de forma presencial. Tampoco existe una operación de criptominería en funcionamiento ni equipos instalados", aseveró Torres durante el recorrido por el centro de monitoreo de la termoeléctrica.

El ejecutivo, quien destacó contar con más de 30 años de experiencia profesional en el sector energético de países como Bolivia, Argentina, Perú y Chile, lamentó lo que consideró acusaciones sin pruebas que intentan perjudicar la trayectoria de las personas y las instituciones.

Finalmente, Torres enfatizó que la compañía estatal continuará colaborando con todas las instancias de regulación y fiscalización competentes aportando la documentación necesaria, pero advirtió que iniciará las acciones jurídicas correspondientes ante las declaraciones que afecten su honorabilidad y la reputación de Chaco Energías.

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