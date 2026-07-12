Choferes duermen en surtidores por falta de diésel y exigen soluciones inmediatas

Las filas para cargar diésel continúan generando molestia entre conductores de buses y camiones, quienes aseguran que deben esperar durante varias horas e incluso pasar la noche en los surtidores para conseguir combustible.

Durante el fin de semana se registraron largas filas en estaciones de servicio, donde varios choferes denunciaron que la situación no ha cambiado de manera significativa y que el abastecimiento sigue siendo lento e irregular.

Conductores pasan la noche en surtidores

Uno de los choferes relató que llegó al surtidor desde las 17:00 del día anterior y que, pese a que se estaba distribuyendo combustible, el diésel se agotó durante la mañana.

“Desde ayer, desde las 5 de la tarde. Estaban distribuyendo, pero hoy día a las 6 se acabó. Recién ha llegado el diésel ahorita”, contó.

El conductor calificó la situación como un perjuicio total, debido a que no puede llegar a su casa ni continuar con su recorrido.

“Ni a mi casa llego, estoy todo varado. Tengo que dormir en el surtidor. Es una molestia grande”, expresó.

Buses y camiones afectados

La falta de diésel afecta principalmente a conductores que deben realizar viajes al interior del país o trasladar carga. Muchos aseguran que pierden tiempo, dinero y jornadas completas mientras esperan abastecerse.

Otro chofer indicó que llegó al surtidor el día anterior por la tarde y hasta la jornada siguiente aún no había logrado cargar combustible.

“Yo ayer en la tarde he venido a las 3 de la tarde y hasta ahora no he podido alcanzar”, señaló.

Carga lenta y abastecimiento irregular

Los conductores explicaron que algunos surtidores son considerados más seguros para conseguir diésel, aunque la carga avanza lentamente.

“Aunque lento, tarda, es más seguro. Por eso he acudido aquí. A veces garantiza, pero muy lento es la carga”, relató otro transportista.

La situación genera preocupación en el sector, que pide respuestas inmediatas para normalizar el suministro y evitar mayores perjuicios.

Piden soluciones urgentes

Los choferes advirtieron que el problema no puede seguir extendiéndose, especialmente en un contexto de incertidumbre por el abastecimiento y por posibles cambios en la subvención de los combustibles.

El sector exige que las autoridades garanticen una distribución regular de diésel, principalmente para el transporte pesado y de pasajeros, que depende de este combustible para operar.

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