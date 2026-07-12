Se viene otro feriado largo en Bolivia: Conozca todos los detalles

Los bolivianos tendrán un nuevo feriado largo de cuatro días en agosto, con motivo del Día de la Independencia de Bolivia, una de las próximas fechas nacionales establecidas en el calendario oficial de feriados para la gestión 2026.

De acuerdo con el Decreto Supremo 5521, el Gobierno determinó que el descanso por esta fecha se extenderá desde el jueves 6 de agosto hasta el domingo 9 de agosto de 2026, debido a la declaración de feriado nacional también para el viernes 7 de agosto.

La medida busca impulsar el turismo interno y dinamizar sectores económicos vinculados a la actividad turística, como la gastronomía, hotelería y transporte.

Feriados nacionales que quedan en 2026

Tras la primera mitad del año, el calendario oficial contempla tres feriados nacionales pendientes:

Día de la Independencia de Bolivia : jueves 6 de agosto y viernes 7 de agosto (feriado largo de cuatro días).

Día de Todos los Difuntos: lunes 2 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

Además, el decreto establece el 27 de septiembre como el Día de la Integración Boliviana, una fecha simbólica que coincide con el Día Mundial del Turismo y busca destacar al turismo como una actividad que conecta las diferentes regiones del país.

Feriados departamentales pendientes

El calendario también contempla fechas cívicas departamentales:

La Paz: jueves 16 de julio, por la Revolución de La Paz.

Cochabamba: lunes 14 de septiembre, por la Gesta Libertaria.

Santa Cruz: jueves 24 de septiembre, por la Gesta Libertaria.

Pando: jueves 24 de septiembre, por la creación del departamento.

Potosí: martes 10 de noviembre, por la Gesta Libertaria.

Beni: miércoles 18 de noviembre, por la creación del departamento.

Con esta programación, el Gobierno busca convertir algunas fechas de descanso en oportunidades para fortalecer la movilidad interna y generar mayor actividad económica durante los fines de semana largos.

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