Gobierno apunta a especuladores por la subida del dólar

El viceministro Wilson Santamaría afirmó que la fluctuación del dólar y su tendencia al alza están siendo impulsadas, en parte, por sectores especulativos que buscan aprovechar momentos de incertidumbre, como la falta de carburantes, para presionar la cotización de la divisa.

La autoridad señaló que el Gobierno hace un llamado a los “grandes especuladores” que, según dijo, intentan distorsionar el mercado y elevar el precio del dólar.

“El Gobierno hace un llamado a los especuladores, grandes especuladores, que lo que hacen es intentar aprovechar la falta de algún carburante para intentar distorsionar y disparar la cotización del dólar”, manifestó Santamaría.

Prevén estabilidad del dólar en los próximos días

Santa María recordó que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ya se refirió a las medidas que se están aplicando para contener la presión sobre la divisa.

Según el viceministro, estas acciones deberían permitir que el dólar tienda a estabilizarse y baje en los próximos días.

“El ministro de Economía ha sido claro al referirse a las medidas que se están tomando y que deberían posibilitar la estabilidad del dólar hacia la baja en los siguientes 10 días”, sostuvo.

Controles a casas de cambio

La autoridad también informó que el tema fue conversado con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entidad encargada por ley del control de las casas de cambio registradas.

Santamaría remarcó que la ASFI debe asumir las acciones necesarias para evitar prácticas especulativas y controlar que no se generen tipos de cambio que perjudiquen a la población.

“Son ellos los llamados a realizar las acciones necesarias para evitar especulación y, sobre todo, evitar que tengamos tipos de cambio que afecten al ciudadano y al comercio local”, indicó.

Impacto en ciudadanos y comercio

El Gobierno considera que la especulación cambiaria puede afectar directamente a la población, debido a que una cotización elevada del dólar presiona los precios de productos importados, insumos y mercadería en el comercio local.

Por ello, las autoridades anunciaron que se reforzarán los controles sobre las casas de cambio y se hará seguimiento al comportamiento del mercado de divisas.

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