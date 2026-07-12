María René Álvarez destaca a Camiri como protagonista del desarrollo cruceño

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, destacó el papel de Camiri en el desarrollo del departamento y afirmó que su aniversario debe ser visto no solo como una fecha de celebración, sino también como una oportunidad para renovar la esperanza y el compromiso con la región.

Álvarez señaló que Camiri continuará siendo una región protagonista dentro del crecimiento cruceño, por su aporte al trabajo, la producción y la institucionalidad.

Autonomía y desarrollo

Durante su mensaje, remarcó que la Asamblea Legislativa Departamental seguirá impulsando una visión de desarrollo junto a los municipios, con el objetivo de fortalecer las autonomías y responder a los desafíos de cada región.

“En este aniversario de Camiri renovamos ese compromiso. Que esta fecha no solo sea motivo de celebración, sino también de esperanza”, expresó Álvarez.

Agenda legislativa para los municipios

La presidenta de la Asamblea afirmó que el trabajo legislativo departamental estará orientado a consolidar una agenda que acompañe las necesidades de los municipios cruceños y convierta los desafíos en oportunidades de crecimiento para todos los cruceños.

“Desde la Asamblea Legislativa Departamental seguiremos construyendo esa visión junto a nuestros municipios, consolidando una agenda legislativa que fortalezca nuestras autonomías y convierta cada desafío en una oportunidad de crecimiento”, sostuvo.

Camiri y el liderazgo cruceño

Álvarez también resaltó la importancia de mantener una Santa Cruz que continúe liderando con trabajo, producción e institucionalidad, pilares que, según dijo, deben guiar el desarrollo departamental.

En ese marco, destacó que el aniversario de Camiri representa una ocasión para proyectar unidad, esperanza y compromiso con el futuro de la provincia Cordillera y de todo el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play