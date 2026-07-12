CNS advierte que el alza del dólar podría dificultar la compra de medicamentos para pacientes graves

La reciente variación en la cotización oficial del dólar comenzó a generar preocupación en el sistema de salud. Desde la Caja Nacional de Salud (CNS) advirtieron que el incremento del tipo de cambio podría dificultar la adquisición de medicamentos, especialmente aquellos destinados a pacientes con enfermedades de alta complejidad.

El representante de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras), Arturo del Barco, señaló que el aumento del dólar obligará a la institución a destinar mayores recursos para la compra de fármacos.

"Y la Caja va a tener que erogar un mayor gasto. ¿Cómo se podía haber evitado? Si las licitaciones para medicamentos para este año se hubieran hecho en el tiempo oportuno, que era el año pasado para tener toda la gestión 2026, no tendríamos este problema", afirmó.

Del Barco explicó que una planificación anticipada de las adquisiciones habría permitido contar con medicamentos antes del incremento del tipo de cambio.

"Si en algún momento se tenía que dar el ajuste del dólar oficial, hubiera sido interesante que por lo menos este año nuestros depósitos para las farmacias estuvieran abastecidos", sostuvo.

Pacientes oncológicos y con diálisis, entre los más afectados

El representante indicó que el impacto económico será mayor en la compra de medicamentos de alto costo, lo que podría afectar principalmente a pacientes con enfermedades oncológicas y a quienes reciben tratamientos de diálisis.

"Obviamente, para los pacientes con patología oncológica es más complicado; la complicación es mayor. A la Caja le cuesta más comprar esos medicamentos por los procesos de licitación que tiene que hacer y también sufren los pacientes que se dializan", manifestó.

Contexto económico

La preocupación surge luego de que el Banco Central de Bolivia implementara un régimen de tipo de cambio flexible. Como resultado, la cotización oficial del dólar alcanzó los Bs 10,40, mientras que en el mercado paralelo la divisa se comercializa en un promedio de Bs 10,53.

Desde el sector médico consideran que este escenario incrementará los costos de importación de medicamentos e insumos, por lo que insisten en la necesidad de fortalecer la planificación de las compras para evitar un impacto en la atención de los asegurados.

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