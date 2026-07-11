Espinoza: “No hay todavía una política definida” para fijar el precio del combustible desde enero

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno todavía no tiene una política definida sobre lo que ocurrirá con los precios de los combustibles a partir del 14 de enero de 2027, una vez concluido el periodo establecido por el reciente decreto que mantiene el actual esquema de precios.

Durante una entrevista televisiva, la autoridad explicó que la decisión dependerá de la evolución del mercado internacional del petróleo y de los escenarios que se presenten en los próximos meses.

“No hay todavía una política definida, por lo menos no de manera pública, sobre los precios a partir del 14 de enero”, afirmó Espinoza.

Gobierno observará el mercado internacional

El ministro señaló que el Ejecutivo trabaja en función de distintos escenarios y que, por el momento, las previsiones apuntan a que el precio internacional del petróleo podría mantenerse estable o incluso bajar.

Espinoza indicó que esa lectura será clave para determinar si Bolivia continúa con el actual esquema o si se aplican nuevos ajustes desde enero.

“Nosotros estamos trabajando en función de los distintos escenarios que se puedan dar”, sostuvo.

Precios actuales se mantienen hasta enero

La autoridad aclaró que el decreto no debe entenderse únicamente como un congelamiento, sino como una decisión para mantener el esquema actual de precios hasta mediados de enero de 2027.

Según explicó, esta medida fue asumida porque los precios internacionales se estabilizaron cerca de los valores que el Gobierno había considerado al momento de modificar los precios de gasolina y diésel en diciembre de 2025.

No descarta cambios según el petróleo

Espinoza afirmó que el escenario más probable es que los precios del petróleo se mantengan o bajen. En ese contexto, sostuvo que incluso podría reducirse la presión sobre la subvención.

El ministro señaló que, si el mercado internacional evoluciona favorablemente, YPFB podría pasar de un escenario de subvención a uno de equilibrio o incluso de ganancia.

“Hoy por hoy el escenario más probable es que los precios del petróleo se mantengan o bajen”, indicó.

Buscan reducir costos de importación

La autoridad también explicó que el Gobierno trabaja en medidas para reducir costos, independientemente del comportamiento del precio internacional.

Entre ellas mencionó la importación de petróleo para aprovechar la capacidad de refinación interna del país. Según Espinoza, Bolivia actualmente utiliza cerca del 40% de su capacidad de refinación, por lo que la importación de petróleo permitiría producir internamente una mayor parte de la gasolina y cubrir la demanda de jet fuel.

Definición dependerá de los próximos meses

Espinoza señaló que en agosto y septiembre se tendrá una lectura más clara del comportamiento del mercado, lo que permitirá definir la política que se aplicará desde el 14 de enero.

“Habrá que ir monitoreando y obviamente ver si esos escenarios se van cumpliendo o no en los próximos meses”, manifestó.

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