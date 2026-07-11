Denuncian reventa de diésel y cargas repetidas en medio de la escasez

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno detectó comportamientos irregulares en torno a la venta y distribución de diésel, en medio de las filas y problemas de abastecimiento que persisten en varias regiones del país.

Durante una entrevista televisiva, la autoridad señaló que algunos hechos “rayan en lo ilegal” y que estarían agravando la preocupación de la población.

“Estamos detectando de nuevo algunos comportamientos que ya están rayando en lo ilegal, es decir, vehículos que cargan dos, tres veces, cisternas que no están haciendo la entrega correspondiente del combustible”, afirmó Espinoza.

Reventa a precios más altos

El ministro explicó que parte del problema se estaría generando por personas que, en lugar de utilizar el diésel para actividades de transporte o producción, lo estarían revendiendo.

Según Espinoza, estos casos se presentan principalmente en puntos alejados, áreas rurales o periurbanas, donde el control y la distribución pueden ser más complejos.

“Estamos viendo algunos camiones o vehículos que, en vez de tomar el diésel para llevar adelante la actividad de transporte, lo están revendiendo y vuelven a la cola muy rápidamente”, sostuvo.

Mayor presión sobre las filas

La autoridad indicó que estas prácticas incrementan la especulación y profundizan la incertidumbre en la población, debido a que el combustible no llega de forma regular a todos los puntos de distribución.

A esto se suma la alta demanda acumulada tras los bloqueos, ya que muchos conductores buscan cargar tanque lleno apenas llega combustible a los surtidores.

Problema logístico y de control

Espinoza insistió en que la escasez visible en estaciones de servicio no responde a una falta de recursos financieros, sino a problemas logísticos, acumulación de demanda y comportamientos irregulares en la cadena de distribución.

El ministro señaló que el área de Hidrocarburos y YPFB trabajan en mecanismos de control para estabilizar la provisión de diésel y gasolina.

Prevén regularización gradual

Consultado sobre cuándo podría normalizarse el abastecimiento, Espinoza indicó que el área de Hidrocarburos maneja un escenario de un par de semanas para lograr una regularización completa.

Sin embargo, remarcó que para ello será necesario ordenar la cadena logística, acelerar controles de calidad y evitar que el combustible sea desviado hacia la reventa.

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