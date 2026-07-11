Gobierno afirma que la subida del dólar no es significativa

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el movimiento registrado en la cotización del dólar oficial es “muy bajo” en comparación con otros escenarios de modificación cambiaria y pidió que el análisis público se realice con mayor contexto.

Durante una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP), la autoridad explicó que Bolivia salió de un régimen cambiario que se mantuvo por varios años y que, en otros países, cambios similares suelen generar variaciones mucho más fuertes.

“Esta subida del dólar está todavía dentro de lo poco esperado”, señaló el ministro.

“El incremento no es significativo”

Espinoza indicó que la variación del dólar oficial en las últimas semanas no debería ser interpretada como una señal de descontrol, sino como parte del proceso de adaptación al nuevo esquema cambiario.

Según la autoridad, el incremento observado es menor frente a las subidas que en anteriores momentos registró el dólar en el mercado paralelo.

“Evidentemente la cotización ha subido cerca de 30 centavos, pero también hay que tomar en cuenta que durante el año pasado hubo momentos en los que el dólar llegó a subir cinco o seis bolivianos en una semana”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que, visto en contexto, el movimiento actual “no es significativo” y tenderá a regularizarse en las próximas semanas.

Pide bajar la ansiedad y la presión pública

El ministro también hizo referencia al ambiente de expectativa generado en torno a la cotización del dólar y pidió reducir la ansiedad sobre el tema.

“Aquí también viene el llamado a la prensa y a los medios, que también baje un poco esta alta expectativa, esta alta ansiedad que se ha disparado”, manifestó.

Espinoza aclaró que no se trata de una crítica a la labor de los medios, ya que los datos son publicados oficialmente por el Banco Central de Bolivia, sino de la necesidad de contextualizar las cifras para evitar "interpretaciones alarmistas".

Bloqueos afectaron oferta y demanda de divisas

La autoridad explicó que la presión sobre el dólar responde, en parte, a los efectos de los 50 días de bloqueo, que acumularon pagos pendientes de importadores, fletes, cargas detenidas y otras obligaciones comerciales.

A esto se suma que el sector exportador frenó sus operaciones, lo que redujo temporalmente el ingreso de divisas al país.

“Hoy día hay una mayor demanda y también hay una menor oferta, pero todo eso se está regularizando”, señaló.

Prevé estabilización en las próximas semanas

Espinoza aseguró que en las próximas dos semanas se espera una mayor liquidación de divisas del sector exportador, principalmente de la agroindustria y la minería.

También indicó que el sector importador comenzará a regularizar sus pagos, lo que debería contribuir a estabilizar la cotización del dólar.

“El escenario va a estabilizarse muy rápidamente”, afirmó.

Acuerdos con organismos multilaterales

El ministro añadió que el Gobierno está cerrando acuerdos con organismos multilaterales para fortalecer la disponibilidad de divisas en el país.

Según Espinoza, esta perspectiva permitirá contar con una mayor oferta de dólares hacia adelante y reducir la presión sobre el mercado cambiario.

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