¡Noche de reinas! Invitadas de lujo llegan a La Gran Batalla Superstars

La emoción llega a su punto más alto con la última gala de la Semana de Dúos en La Gran Batalla Superstars, donde el talento femenino será el gran protagonista de la noche. Invitadas especiales, coreografías impactantes y mucha energía marcarán una velada que promete conquistar al público.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el de La Sabrosa, junto a UN1TY, frente a Nicol Salce y One Beat, en un duelo que buscará sorprender al jurado y a la audiencia con cada presentación.

Pero las sorpresas no terminan ahí. La temática Old School vs. New School traerá al escenario a reconocidas invitadas especiales que prometen elevar el nivel de la competencia.

Nicol Salce compartirá escenario con Luz López, formando un dúo que apuesta por una presentación llena de talento, complicidad y una puesta en escena inolvidable.

Por su parte, La Sabrosa unirá fuerzas con Iribel Méndez y Killa Hermoza, quienes prometen una explosión de ritmo, emoción y carisma en una presentación que buscará conquistar al público.

La última gala de la Semana de Dúos promete ser una de las más espectaculares de la temporada. No te la pierdas este viernes a las 20:30, solo por la señal de Red Uno.

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