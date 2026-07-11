El broche de oro lo pusieron Nicol Salce, Luz López y One Beat

El cierre de la última gala de la Semana de Dúos en La Gran Batalla Superstars estuvo a cargo de Nicol Salce y la academia One Beat, quienes compartieron escenario con la invitada especial Luz López para interpretar "MAMIII", el éxito de Becky G y Karol G.

Con una propuesta cargada de actitud, coreografía y una puesta en escena llena de color, el equipo logró conectar con el público y recibió una valoración positiva del jurado, que destacó su evolución y el trabajo realizado durante los ensayos, aunque también señaló algunos aspectos por mejorar.

La primera en dar su devolución fue Quimey del Río, quien resaltó la química entre las artistas y el equipo.

"Luz, me gustó mucho la dinámica que plantearon. Hubo muy buena energía entre ustedes, conexión con el equipo y eso se sintió sobre el escenario. Solo noté un pequeño inconveniente con el lipsync en un momento en que utilizaron el micrófono, pero, por lo demás, la presentación me gustó mucho."

Para Tito Larenti, el crecimiento de la academia fue evidente desde el inicio de la presentación.

"Chicos, desde que arrancaron tenían muy claro lo que querían hacer. Comenzaron seguros y eso se notó. Vienen en ascenso y eso está muy bien. Nicol, vienes haciendo un gran trabajo; quizás hubo algunos detalles en el lipsync, pero la propuesta estuvo muy bien trabajada. Luz, te vi completamente diferente y lo que hiciste fue muy bueno. Se nota que realmente te preparaste para esta gala."

Por su parte, Gabriela Zegarra reconoció la evolución del equipo y el impacto del espectáculo.

"Cuando comenzó la presentación realmente nos sorprendieron. Chicos, fue un gran show. ¿Qué pasó con el equipo? ¡Son otros! Me encantó ver ese crecimiento y la seguridad con la que se presentaron esta noche."

Finalmente, Elka Meyer valoró la construcción visual del número y alentó a los participantes a seguir perfeccionando algunos detalles técnicos.

"Me gustó mucho la escena y el uso de los colores. Sigan trabajando algunos movimientos para que todo luzca aún más limpio. En cuanto a las famosas, las felicito porque escuchan las observaciones, y Nicol, se nota que estás haciendo el esfuerzo por seguir creciendo en cada gala."

Con una presentación llena de actitud y personalidad, Nicol Salce, Luz López y la academia One Beat fueron los encargados de bajar el telón de una intensa Semana de Dúos, demostrando que el trabajo en equipo y la evolución constante también son protagonistas en La Gran Batalla Superstars.

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