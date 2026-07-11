Iribel Méndez y Killa Hermoza encendieron la gala con una presentación de otro nivel

La última gala de la Semana de Dúos en La Gran Batalla Superstars arrancó por todo lo alto. El primer equipo en pisar el escenario fue el de la academia UN1TY, que sorprendió al público con la participación especial de Iribel Méndez y Killa Hermoza, quienes asumieron el reto tras la ausencia de La Sabrosa, quien no pudo participar por motivos personales.

Con una explosiva interpretación de "La Niña de la Escuela", de Lola Índigo y Tini, las artistas demostraron una gran conexión con el equipo y entregaron una presentación llena de energía, sincronización y actitud, que se ganó los aplausos del público y los elogios del jurado.

La primera en reaccionar fue Gabriela Zegarra, quien destacó el trabajo grupal y la química sobre el escenario.

"Es un placer tenerlas aquí nuevamente y no perdieron la costumbre de dejarnos con la boca abierta. Fue fascinante, hicieron un trabajo brillante. Sentí que todos se complementaron y eso las convirtió en un gran equipo. Realmente me encantó."

Por su parte, Elka Meyer resaltó la autenticidad de la presentación.

"Cuando existe una conexión tan buena como esta, realmente emocionan. Nos dieron de todo: técnica, desplazamiento y, sobre todo, se notó que disfrutaban lo que hacían. Era como ver a las artistas originales."

El entusiasmo también llegó de la mano de Tito Larenti, quien no escatimó elogios.

"Academia, estuvieron fabulosos. Iribel, eres exquisita y divina; me encantó tu energía. Killa fue espectacular. Fue una presentación hermosa. Los participantes de esta temporada deberían tomar este número como ejemplo."

Finalmente, Quimey del Río destacó la naturalidad y la propuesta artística del equipo.

"Fue espectacular. Me encantó la energía de las dos. Se nota que estaban relajadas y eso ayudó muchísimo a transmitir la propuesta. Me encantó."

Tras recibir las devoluciones, Iribel Méndez agradeció el trabajo realizado junto al equipo y compartió el esfuerzo detrás de la presentación.

"El equipo estuvo espectacular y nos exigía muchísimo. Ensayamos bastante y el mejor consejo que puedo darles es que disfruten cada momento sobre el escenario."

Por su parte, Killa Hermoza confesó la emoción que sintió al regresar al programa.

"Es como volver a casa, reencontrarte con las personas con las que trabajaste. Volver a pisar este escenario despierta muchos sentimientos encontrados."

Con una presentación que combinó talento, disciplina y emoción, Iribel Méndez, Killa Hermoza y la academia UN1TY marcaron un espectacular inicio para la última gala de la Semana de Dúos, dejando la vara muy alta para el resto de los participantes.

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