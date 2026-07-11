Superstars ya tiene a los nominados de la semana: así quedó definida la eliminación

La emoción se apoderó del escenario de La Gran Batalla Superstars al finalizar la última gala de la Semana de Dúos, cuando llegó el momento más esperado de la noche: conocer a los equipos nominados que deberán luchar por su permanencia en la competencia.

Uno a uno, los representantes de las ocho academias ingresaron al escenario para esperar la decisión del jurado, luego de una semana en la que las presentaciones estuvieron marcadas por el talento de las celebridades, el trabajo de los bailarines y la participación de invitados especiales.

Con la tensión en su punto más alto, Tito Larenti tomó la palabra para anunciar la resolución alcanzada por el jurado.

"En consenso hemos llegado al resultado final de esta semana. Para esta decisión no solo evaluamos el desempeño de las celebridades, sino también el trabajo de las academias y el aporte de los invitados especiales. Todo eso fue tomado en cuenta para definir a los equipos nominados."

Finalmente, llegó el anuncio que cambió el rumbo de la competencia.

El primer equipo nominado fue el conformado por Alejandro Pinedo y la Suri Academy, quienes deberán enfrentarse en la gala de eliminación a Oriana Arredondo junto a la academia Elite Dance.

Ahora, ambos equipos tendrán solo unos días para preparar una presentación que les permita convencer al jurado y al público de que merecen continuar en la competencia.

La esperada gala de eliminación se vivirá este lunes, en una noche donde solo uno de los equipos logrará asegurar su permanencia, mientras que el otro deberá despedirse de La Gran Batalla Superstars.

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