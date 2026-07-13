Bajan las filas por gasolina, pero persiste la escasez de diésel en el país

La situación en los surtidores presenta una leve mejora para quienes buscan gasolina, pero el problema persiste para los conductores que requieren diésel. En varias ciudades del país aún se registran largas filas debido a la falta de este carburante.

"Ya casi está normal la gasolina, pero el diésel sigue con filas largas", comentó un conductor, mientras otro indicó que en algunos surtidores de la zona sur de Cochabamba ya no había filas.

No obstante, otros usuarios consideran que la situación aún está lejos de la normalidad para el abastecimiento de diésel. "Ya debería estar todo prudentemente mejor, pero no. Las filas de diésel no han bajado", manifestó un transportista.

Panorama en las regiones

En La Paz, el panorama es disparejo. En la estación de servicio Volcán no se comercializaban ni gasolina ni diésel durante la noche, mientras que en el surtidor Uruguay solo se expendía gasolina.

En Santa Cruz, la gasolina se distribuye con mayor normalidad en algunos surtidores, pero el diésel continúa siendo el principal problema. En una estación de servicio del tercer anillo interno y avenida Tres Pasos al Frente, se informó que el combustible para vehículos livianos estaba por agotarse, mientras que el diésel no había sido repuesto durante toda la jornada.

Las filas de buses y camiones alcanzaban entre cinco y seis cuadras, situación que incluso afectó las salidas desde la terminal bimodal, donde de diez buses que normalmente parten, solo tres realizaron viajes.

En Cochabamba, la situación continúa siendo crítica para el diésel. En el surtidor Joya, ubicado en la avenida Villazón, no se comercializaban ni gasolina ni diésel, obligando a decenas de conductores a permanecer durante la noche dentro de sus vehículos a la espera del carburante.

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