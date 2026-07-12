Difunden lista preliminar de pasajeros del bus accidentado en la ruta a Apolo

Tras el embarrancamiento de un bus en el sector de La Florida, en la carretera que conecta con Apolo, se conoció una lista preliminar de pasajeros que viajaban en el motorizado de la empresa Trolebús Velo de Novia.

De acuerdo con el reporte inicial, el accidente ocurrió aproximadamente a las 03:00 en una zona de difícil acceso, situación que retrasó la comunicación con el chofer, los ayudantes y las autoridades que atienden la emergencia. La Policía y la empresa aún aguardaban información precisa sobre la cantidad de afectados.

Datos del bus

En la hoja de ruta difundida se observa que el bus tenía como destino La Paz – Apolo, con fecha 11 de julio de 2026 y hora de salida 16:00.

El documento consigna como conductor a Eulogio Mamani, con placa del motorizado 2357 TTG. La lista contiene al menos 47 registros visibles, aunque algunos nombres y apellidos no se distinguen con claridad.

Familiares buscan información

La difusión de esta lista busca ayudar a familiares que intentan conocer si sus seres queridos se encontraban en el bus accidentado.

Según el reporte inicial, varias personas heridas habrían sido trasladadas a centros médicos cercanos, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial de heridos ni se confirmó si hay fallecidos.

Información en desarrollo

La Policía continúa a la espera de un informe oficial desde el lugar del accidente para establecer las circunstancias del embarrancamiento, el número total de pasajeros, la cantidad de personas heridas y el estado de salud de los ocupantes.

Debido a que la zona presenta dificultades de acceso y comunicación, las autoridades pidieron aguardar datos confirmados antes de difundir cifras definitivas.

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