Seis meses de detención preventiva para dos pasajeros hallados con sustancias controladas en una flota

Dos hombres fueron aprehendidos en Santa Cruz cuando intentaban trasladar más de seis kilos de sustancias controladas en mochilas con destino a Puerto Quijarro, zona fronteriza con Brasil.

La justicia determinó seis meses de detención preventiva para dos pasajeros que fueron encontrados con paquetes de droga en el interior de una flota en Santa Cruz.

La decisión fue asumida durante una audiencia de medidas cautelares, donde ambos fueron imputados por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Llevaban droga en dos mochilas

De acuerdo con el reporte, los dos hombres pretendían viajar hacia Puerto Quijarro, municipio fronterizo con Brasil, transportando la droga dentro de dos mochilas.

Personal de Interpol detectó una actitud sospechosa en los pasajeros y alertó de inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Seis paquetes tipo ladrillo

Tras la revisión de sus pertenencias, los efectivos encontraron seis paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina.

Las pruebas de campo dieron resultado positivo para pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, con un peso total de 6 kilos con 550 gramos.

Investigación en curso

Los dos aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente cautelados por la autoridad jurisdiccional.

La investigación continuará para establecer el origen de la droga, su destino final y si existen otras personas involucradas en el traslado de la sustancia controlada hacia la zona fronteriza.

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