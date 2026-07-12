Las investigaciones por el doble asesinato registrado en San Ignacio de Velasco continúan mientras las autoridades aguardan el resultado de la autopsia médico forense, que permitirá confirmar las causas de la muerte de las dos víctimas encontradas dentro de un galpón en el barrio San José.

De forma preliminar, el fiscal del caso informó que ambos hombres habrían recibido al menos diez impactos de bala en la cabeza. Los cuerpos permanecían en la morgue del municipio a la espera de la conclusión de los exámenes forenses, mientras se recaban nuevos elementos para esclarecer el crimen.

Según las primeras investigaciones, vecinos del sector escucharon varias detonaciones durante la noche del sábado, pero recién la mañana siguiente alertaron a la Policía, que encontró a las víctimas sin vida.

Paralelamente, los investigadores analizan los antecedentes de los fallecidos y otros indicios recolectados en la escena.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen activó un operativo para dar con los responsables, quienes presuntamente escaparon por rutas alternas hacia la frontera con Brasil.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación por el delito de asesinato y, por el momento, no descarta que el hecho esté vinculado a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

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