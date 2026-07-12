Feminicidios en aumento: Cochabamba ocupa el tercer lugar nacional y colectivo exige respuestas inmediatas

Cochabamba se consolida como el tercer departamento con mayor cantidad de feminicidios del país, con ocho casos registrados en lo que va de 2026. La cifra genera preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que alertan un incremento de la violencia extrema, especialmente durante julio, cuando ya se reportaron dos casos en menos de una semana.

El colectivo Mujeres de Fuego expresó su alarma por la escalada de estos hechos y advirtió que el departamento se acerca a las cifras registradas en Santa Cruz, que contabiliza nueve feminicidios, mientras que La Paz encabeza la lista con 17 casos.

La representante del colectivo, Nivia Coca, señaló que el panorama es cada vez más preocupante.

"Estamos casi llegando al mismo número que el segundo departamento, estamos muy cerca. Eso nos preocupa, nos llama la atención, nos alerta y nos genera mucha incertidumbre, sobre todo impotencia de no poder hacer más para tratar de frenar la forma como estas mujeres están muriendo", afirmó.

Dos feminicidios en julio

La activista remarcó que solo en julio ya se registraron dos feminicidios, lo que evidencia un repunte de la violencia contra las mujeres en el departamento.

"Creemos que para el Estado cada caso de feminicidio es una deuda por la vida de las mujeres. Se tiene que dar la seriedad necesaria porque no puede ser que, a este paso, no me quiero imaginar con cuántos casos vamos a cerrar el año si seguimos así sin hacer nada", manifestó.

Asimismo, sostuvo que cada muerte debe ser atendida con la importancia que merece. "La vida de cualquier persona es importante y se tiene que dar la importancia que merece", agregó.

Fiscalía investiga el octavo feminicidioLa preocupación aumentó tras la confirmación del octavo feminicidio registrado este año en Cochabamba. El Ministerio Público investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un inmueble de la zona de Tamborada, al sur de la ciudad.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que se conformó una comisión de fiscales y un equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para procesar la escena, recolectar evidencias e identificar a los responsables.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, una persona fue aprehendida y presta su declaración, mientras las autoridades también indagan la posible participación de otros dos sujetos que estuvieron con la víctima antes de su muerte.





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