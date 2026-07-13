El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, fue trasladado la madrugada de este lunes desde el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, en Cochabamba, hacia la ciudad de La Paz, bajo custodia de efectivos policiales, para comparecer ante el tribunal que lleva adelante el proceso judicial por el caso del fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024.

Las imágenes registradas en el aeropuerto mostraron al exgeneral escoltado por policías mientras se dirigía a abordar el vuelo con destino a la sede de Gobierno.

"Voy sereno y convencido de que se hará justicia"

Antes de viajar, Zúñiga ofreció declaraciones a los medios de comunicación y agradeció el seguimiento que, según dijo, recibió durante los dos años que lleva detenido de manera preventiva.

"Quiero agradecer a los medios de comunicación, a la prensa y a los periodistas de las redes sociales que durante estos dos años me han acompañado. Han sido prácticamente la voz del encierro, la voz de un soldado que se encuentra preso", expresó.

El excomandante aseguró que acudía a la convocatoria judicial con confianza en que el proceso permitirá esclarecer los hechos.

"Estoy yendo a la ciudad de La Paz a la convocatoria del Tribunal de Justicia, confiado y con la convicción de que muy pronto se van a esclarecer estos hechos. Voy sereno, tranquilo, convencido de que se hará justicia, de que van a prevalecer los derechos de las personas, los derechos humanos y principalmente el debido proceso", afirmó.

Asimismo, sostuvo que, a su criterio, el proceso judicial está ingresando en su etapa final.

"Creo que estamos entrando al inicio del final de este proceso", señaló.

El proceso judicial

Juan José Zúñiga permanece con detención preventiva en el penal de El Abra, en Cochabamba. La Fiscalía lo acusó formalmente por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución, en relación con el despliegue militar registrado en la Plaza Murillo el 26 de junio de 2024.

El exgeneral enfrenta el proceso junto a otros exmandos militares y civiles involucrados en el caso.

La postura de la defensa

La defensa de Zúñiga ha solicitado en varias oportunidades la cesación de su detención preventiva, argumentando el tiempo transcurrido sin una sentencia y sosteniendo que durante el juicio surgirán nuevos testimonios y elementos que permitirán esclarecer lo ocurrido durante la asonada militar.



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