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Hallan cuerpo de hombre desaparecido tras naufragio en el río Mamoré

El Ministerio de Defensa informó que personal de la Armada Boliviana recuperó el cuerpo de Nelson L.M., quien permanecía desaparecido desde el 8 de julio tras el hundimiento de una embarcación. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/07/2026 16:46

Agregar Reduno en
Foto: Ministerio de Defensa
Beni, Bolivia

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La Armada Boliviana recuperó el cuerpo sin vida de Nelson L.M., quien se encontraba desaparecido desde el pasado 8 de julio luego de un naufragio registrado en el río Mamoré, en las proximidades de la desembocadura del río Yacuma. La información fue difundida este sábado mediante una publicación oficial del Ministerio de Defensa.

Foto: Ministerio de Defensa

Según el reporte, el operativo fue ejecutado por efectivos de la Base Naval "Santa Ana" y de la Capitanía de Puerto Menor "Junín", unidades dependientes del Segundo Distrito Naval "Mamoré".

Durante la intervención, el personal naval también brindó apoyo a los familiares de la víctima, trasladándolos por vía fluvial hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron llevados hasta la localidad de Santa Ana del Yacuma, donde fueron entregados a las autoridades competentes, en presencia de los familiares, para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.

El Ministerio de Defensa señaló que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de búsqueda y rescate que desarrolla la Armada Boliviana en los espacios acuáticos del país.

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