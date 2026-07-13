Sube a tres la cifra de fallecidos por el embarrancamiento de un bus en la ruta a Apolo

La cifra de víctimas fatales por el embarrancamiento de un bus en la carretera La Paz-Apolo se elevó a tres, informó este domingo la Policía Rural y Fronteriza.

De acuerdo con el reporte inicial, el accidente ocurrió aproximadamente a las 03:00 en una zona de difícil acceso, situación que retrasó la comunicación con el chofer, los ayudantes y las autoridades que atienden la emergencia.

El comandante de esa unidad, coronel Dakar Tirado, confirmó que dos personas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que una tercera perdió la vida cuando era atendida en un centro de salud cercano.

Asimismo, indicó que hasta el momento se tiene un reporte preliminar de cinco personas heridas, aunque aclaró que el número podría variar conforme avancen las verificaciones.

"Por el momento tenemos cinco heridos, pero esa cantidad está sujeta a verificación por parte del personal policial", señaló la autoridad.

Los lesionados fueron evacuados a diferentes centros de salud, mientras continúan las tareas de rescate e identificación de las personas afectadas.

De acuerdo con la boleta de control del motorizado, más de 40 pasajeros viajaban en el bus al momento del siniestro. La Policía continúa investigando las causas del embarrancamiento y trabaja para establecer el número definitivo de heridos y la identidad de las víctimas.

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