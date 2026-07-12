Incendio en bar de Bangkok deja al menos 30 muertos y varios heridos

Al menos 30 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas tras un incendio registrado este fin de semana en un bar de Bangkok, capital de Tailandia. Equipos de emergencia y bomberos acudieron al lugar para controlar la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas quedaron atrapadas en el interior del local, y algunos cuerpos fueron encontrados en los baños ubicados en la parte posterior del edificio. Los bomberos lograron extinguir el incendio aproximadamente 30 minutos después de iniciadas las labores.

El primer ministro de Tailandia llegó hasta el sitio de la tragedia e indicó que los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos y aseguró que las autoridades ya iniciaron una investigación para establecer el origen exacto del incendio.

Entre las primeras hipótesis, se maneja la posibilidad de que el fuego se haya iniciado cerca de un disyuntor eléctrico próximo al escenario del bar.

Testigos señalaron que un músico advirtió un desperfecto antes de que se produjera una explosión, tras la cual el humo y las llamas se expandieron rápidamente por todo el recinto. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

La tragedia reavivó la preocupación por las condiciones de seguridad en los locales nocturnos de Tailandia, un país que ya ha registrado incendios de gran magnitud en este tipo de establecimientos.

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