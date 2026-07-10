¡Diferente a todo lo conocido! El Pentágono desclasifica impactantes videos y archivos secretos de OVNIs

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio un paso sin precedentes en la divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). El Pentágono publicó este viernes un cuarto lote de 40 expedientes secretos que incluye la que los funcionarios describen como la grabación más clara hasta la fecha: un misterioso objeto de dos niveles capturado en 2020 por sensores infrarrojos militares.

Esta nueva entrega masiva —compuesta por 14 documentos, 19 videos, 4 archivos de audio y 3 imágenes— fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía. Además, las autoridades confirmaron que las desclasificaciones continuarán bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, según publica Infobae en un extenso reportaje.

Revelaciones impactantes: Del espacio nuclear a las costas de China

El material desclasificado abarca desde incidentes históricos hasta encuentros ocurridos en 2025. Los casos descritos por los militares e investigadores exponen tecnología y movimientos que desafían la física convencional:

Encuentros recientes cerca de China (2025): Bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico, se liberaron videos en el Mar Amarillo que muestran a un sensor militar siguiendo un área de contraste con forma de "estrella de seis puntas" . Otro objeto no identificado fue registrado volando durante varios minutos sobre el Mar de China Oriental.

Pánico en zona nuclear (2015): Uno de los informes más detallados describe la intrusión de un objeto en el espacio aéreo de la planta de armas nucleares Pantex en Amarillo, Texas. Dos oficiales persiguieron el artefacto en vehículo mientras el complejo era puesto en confinamiento total. Al bajarse a observar con binoculares, notaron que no emitía ningún sonido ni poseía sistemas visibles de propulsión .

El misterio de las "bolas de fuego verdes" (1949): El lote rescató del archivo la transcripción de una reunión secreta en Los Álamos, Nuevo México, donde científicos del Proyecto Manhattan intentaban explicar extraños fenómenos lumínicos sobre sus laboratorios. Mientras algunos sugerían meteoritos, los astrónomos de la época lo descartaron por completo al afirmar que jamás se había visto algo similar.

Otro caso ocurrido en el Atlántico en 2020 registró una intrusión en el espacio aéreo con un objeto oscuro que un tripulante de la Armada comparó con un globo grande y deformado (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

Los testimonios de los pilotos: "Diferente a todo lo que he visto"

Casi la mitad de los archivos corresponden a eventos registrados desde 2010 en el Atlántico, el Pacífico y Oriente Medio. Los testimonios directos de las tripulaciones militares aportan el valor más intrigante a la publicación:

— Extracto del informe de un aviador militar tras un encuentro en el este de EE. UU. (2019).

"Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada... parecía desplazarse en línea recta en dirección opuesta a la nuestra a gran velocidad".

El piloto detalló que el objeto parecía rectangular en los análisis posteriores, y que ni él ni sus compañeros con igual o mayor experiencia lograron identificar de qué se trataba.

En otro de los reportes de la Armada en el Atlántico (2020), un oficial de sistemas de armas reportó la intrusión de un objeto "de color oscuro, parecido al granate, de entre 3,6 y 4,5 metros de altura" que parecía un globo grande y deformado, el cual obligó a realizar un informe oficial de intrusión en espacio aéreo controlado.

El portavoz Sean Parnell aseguró a través de un comunicado que el Departamento de Guerra y las agencias asociadas ya se encuentran trabajando activamente en la preparación del próximo paquete de archivos para su libre acceso público.

El Pentágono publicó 40 archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados en una nueva entrega con documentos, videos e informes recientes (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

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