“Para el Estado ya morí”: hombre descubre un certificado de defunción a su nombre y queda sin identidad

Una situación digna de una película ocurrió en Ituzaingó, Argentina, donde un hombre descubrió que legalmente estaba muerto cuando intentaba realizar un trámite. Sergio Luis Román se presentó ante organismos estatales y recibió una respuesta inesperada: para el sistema, ya no existía.

El problema comenzó cuando intentó ingresar a la plataforma fiscal de su taller de chapa y pintura y no pudo acceder. Al consultar la situación, recibió una explicación que cambió todo.

“Al principio me causó gracia, después me quería morir. No me sirve el documento, el pasaporte, no puedo firmar nada”, contó Román.

Un certificado de defunción a su nombre

Según relató, descubrió que existe un certificado de defunción emitido en diciembre de 2024 que indica que una persona con su identidad habría fallecido por una “falla multiorgánica” tras ser encontrada descompensada en la puerta de un hospital.

El detalle que vuelve más extraño el caso es que Sergio asegura que nunca estuvo internado en ese centro médico.

“En teoría fallecí en el Piñeiro, me encontraron descompensado. Pero en mi vida fui a ese hospital, no sé ni dónde queda”, afirmó.

Además, señaló que una persona habría reconocido el supuesto cadáver, aunque asegura no conocerla.

Un error que paralizó su vida

Desde que apareció como fallecido en los registros oficiales, Román enfrenta múltiples dificultades:

No puede utilizar correctamente su DNI.

No puede firmar contratos.

No pudo concretar la venta de un vehículo.

No puede salir del país.

Tiene problemas para facturar en su negocio.

Incluso contó una situación insólita: pudo votar porque los padrones electorales todavía no habían sido actualizados.

Busca respuestas y recuperar su identidad

El abogado del hombre, Tomás Valdez, explicó que ya se solicitaron declaraciones de las personas involucradas en la certificación de la supuesta muerte, pero hasta ahora no se presentaron.

“Hay una persona que reconoce mi cadáver y yo no la conozco”, sostuvo Román, quien pidió que se investigue cómo pudo ocurrir una situación de estas características.

Mientras avanza el proceso judicial y administrativo, Sergio continúa realizando trámites para demostrar que está vivo y recuperar plenamente su identidad.

“Me gustaría que se averigüe por qué pasa esto. No debo ser el único”, expresó.

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