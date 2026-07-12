Tragedia en Vietnam: naufragio de un barco dejó 15 turistas muertos

Al menos 15 turistas de la India murieron y varias personas resultaron heridas tras el naufragio de una lancha turística ocurrido frente a la isla de Phu Quoc, en Vietnam. La embarcación volcó poco después de iniciar su recorrido entre las islas del archipiélago, cuando transportaba a 32 pasajeros y cuatro tripulantes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió a escasa distancia de la costa, luego de que la lancha zarpara desde la isla Hon May Rut Ngoai con destino a otro atractivo turístico.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del vuelco y confirmaron la detención del capitán de la embarcación mientras avanzan las pesquisas.

Los sobrevivientes relataron que la lancha apenas había recorrido entre 300 y 400 metros cuando comenzó a inclinarse de forma repentina hasta terminar completamente volcada.

Tras el accidente, otras embarcaciones que navegaban por la zona acudieron de inmediato para auxiliar a los pasajeros, aunque las labores de rescate fueron complicadas porque varias víctimas quedaron atrapadas dentro del casco.

La Embajada de la India en Hanói informó que 16 sobrevivientes ya recibieron el alta médica y emprendieron su retorno a su país, mientras que una persona permanece hospitalizada en estado crítico.

Mira la programación en Red Uno Play