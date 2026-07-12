Revelan el duro momento que vivió Jayden Adams antes de su muerte: perdió a su abuela durante el Mundial

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Oswin Adams continúa generando conmoción mientras las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. En medio del impacto por la noticia, se conocieron nuevos detalles sobre el duro momento personal que atravesó semanas antes de morir.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, el mediocampista recibió durante el Mundial 2026 la noticia del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, una figura clave en su vida y en su formación como deportista. Pese al profundo dolor, decidió permanecer con la selección de Sudáfrica y continuar disputando el torneo.

Marianna Adams falleció el 17 de junio, un día antes del partido frente a República Checa por la fase de grupos. Aun así, el volante fue titular en ese compromiso y también participó en el siguiente encuentro ante Corea del Sur. Mientras permanecía concentrado con el combinado nacional, su familia realizó el funeral de su abuela en Sudáfrica.

El fallecimiento del jugador fue confirmado por el ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, luego de que la policía encontrara su cuerpo el pasado 11 de julio en una propiedad ubicada en el barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo. Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y pidieron evitar especulaciones hasta que concluyan las pericias.

Nacido el 5 de mayo de 2001, Adams era considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de Sudáfrica. Tras formarse en Stellenbosch FC, dio el salto a Mamelodi Sundowns, donde conquistó la Liga de Campeones de África y consolidó su carrera antes de convertirse en un habitual de la selección nacional.

La revelación sobre el duelo que enfrentó durante el Mundial ha generado una nueva ola de mensajes de reconocimiento hacia el futbolista. Compañeros, aficionados y dirigentes destacaron la fortaleza que mostró al seguir representando a su país en uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras el fútbol sudafricano continúa lamentando la pérdida de una de sus figuras más prometedoras.

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