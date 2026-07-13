Cámara Forestal alerta que las exportaciones de madera cayeron un 66% por bloqueos y controles

El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi Serrate, advirtió que el sector atraviesa una de las peores crisis de su historia debido a los bloqueos, la escasez de diésel y los controles implementados tras el caso de las 108 toneladas de droga incautadas en Chile. Aseguró que esta situación ha provocado una fuerte caída de las exportaciones y pone en riesgo miles de fuentes de empleo.

Colanzi señaló que actualmente existen camiones cargados con madera detenidos en distintos pasos fronterizos del país, debido a que los procedimientos para verificar la presencia de sustancias ilícitas en los cargamentos demoran demasiado.

"Estamos en la tormenta perfecta. Después de 53 días de paros, la falta de diésel y los nuevos controles, el sector está prácticamente paralizado", afirmó.

El dirigente informó que en mayo las exportaciones forestales apenas alcanzaron 1,8 millones de dólares, cuando normalmente deberían situarse alrededor de los cinco millones, lo que representa una caída del 66,1%. Añadió que las cifras son incluso comparables con los meses más críticos de la pandemia y anticipó que los datos de junio serán los peores registrados por el sector.

Según explicó, la actividad forestal genera empleo para alrededor de 200.000 bolivianos, entre trabajadores directos e indirectos, mueve una economía interna superior a los 700 millones de dólares y registra exportaciones cercanas a los 100 millones de dólares anuales.

Ante este panorama, la Cámara Forestal pidió al Gobierno agilizar los análisis e investigaciones que se realizan a la madera destinada a la exportación.

"El Gobierno debería dar instrucciones a la Felcn que acelere los procesos de investigación. No se deje de analizar las maderas que salen del país, porque somos conscientes de que ha habido tráfico de drogas en madera. Pero tienen que hacerlo mucho más ágil y mucho más transparente", manifestó.

Asimismo, advirtió que la situación está afectando la imagen internacional del sector. Indicó que navieras, empresas logísticas y transportistas muestran desconfianza a movilizar madera boliviana, mientras que compradores de más de 50 países podrían dejar de adquirir estos productos si persisten las demoras.

"Nos hemos convertido en un sector leproso. Todos nos están haciendo lance a la carga de madera de Bolivia. Están en riesgo mercados que Bolivia ha construido durante más de 40 años", expresó.

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