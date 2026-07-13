La investigación por el doble asesinato ocurrido en un galpón del municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, continúa en marcha. Mientras la Policía y el Ministerio Público buscan identificar y capturar a los responsables, la madre de una de las víctimas rompió el silencio y pidió que el crimen no quede impune.

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Gutiérrez, de 36 años, y un joven de 26 años, ambos hallados sin vida con múltiples impactos de bala en la cabeza. Por la forma en que fueron ejecutados, las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan y aún no existe una conclusión oficial sobre el móvil del crimen.

Nancy Céspedes, madre de Mauricio Gutiérrez, afirmó que hasta el momento la familia no recibió información oficial sobre el avance de las investigaciones y aseguró que su hijo no tenía conflictos con nadie.

“Mi hijo no tenía problemas con nadie. Era una persona que se dedicaba a su trabajo. Paraba en el campo; salía muy poco. Como madre, no sé qué ha pasado”, manifestó durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Según relató, su hijo era agricultor y ganadero; trabajaba personalmente en su propiedad sembrando maíz y otros cultivos propios de la región, además de dedicarse a la actividad ganadera.

La segunda víctima, de 26 años, era familiar de la familia Gutiérrez y trabajaba desde hacía varios años junto a Mauricio en las labores del campo. Dejó esposa y dos hijos.

La madre también cuestionó las demoras registradas durante el levantamiento legal de los cuerpos y la entrega del cadáver de su hijo, situación que, aseguró, agravó el sufrimiento de la familia.

“Fue un día muy traumante. Además del dolor por perder a mi hijo, tuvimos que esperar durante horas. Cuando finalmente nos entregaron el cuerpo, ya presentaba un avanzado estado de descomposición y ni siquiera pudimos prepararlo como corresponde para despedirlo”, lamentó.

Céspedes pidió a la Fiscalía y a la Policía profundizar las investigaciones para esclarecer el doble asesinato y dar con los responsables. Asimismo, recordó que los atacantes se llevaron la camioneta de su hijo, además de documentos personales, teléfonos celulares y otras pertenencias.

“Pido que se siga investigando esta muerte y que las autoridades hagan todo lo que corresponde. También se debe reforzar el control sobre las personas que ingresan al municipio y acelerar los procesos para evitar más sufrimiento a las familias”, expresó.

De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de las 23:00 del sábado vecinos del barrio San Miguel escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de un galpón, donde posteriormente fueron encontrados los dos hombres sin vida.

Equipos especializados de la Policía se desplazaron desde la ciudad de Santa Cruz hasta San Ignacio de Velasco para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las pericias. Las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades aún no han confirmado el móvil del doble crimen.

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