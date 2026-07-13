¿Cómo estará el clima este lunes? Conozca el pronóstico para las nueve capitales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 13 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte del país, bajas temperaturas en el occidente y un ambiente más cálido en el oriente, donde solo una región registrará probabilidad de lluvias.

Occidente con temperaturas bajas

Las ciudades del occidente continuarán bajo la influencia de la temporada fría, con mínimas que descenderán hasta -7°C.

La Paz: mínima de 1°C y máxima de 21°C , con cielos despejados.

El Alto: temperaturas entre -7°C y 16°C.

Oruro: mínima de -7°C y máxima de 16°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: temperaturas entre -4°C y 21°C, con cielos despejados.

Valles con tiempo estable

En los valles del país se prevé una jornada estable, con cielos despejados y temperaturas agradables durante la tarde.

Cochabamba: entre 3°C y 24°C , sin lluvias.

Sucre: mínima de 9°C y máxima de 24°C .

Tarija: temperaturas entre 8°C y 24°C.

Oriente con ambiente cálido

En el oriente boliviano predominarán los cielos poco nubosos y temperaturas más elevadas.

Santa Cruz: entre 18°C y 23°C , con cielos poco nubosos.

Trinidad: mínima de 19°C y máxima de 27°C , sin probabilidad de lluvias.

Cobija: temperaturas entre 21°C y 32°C, con chubascos aislados previstos durante la jornada.

De acuerdo con el Senamhi, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en la mayor parte del territorio nacional, aunque las bajas temperaturas persistirán en el occidente.

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