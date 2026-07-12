Verbena Paceña: refuerzan seguridad y piden cuidar el patrimonio en la plaza San Francisco

La ciudad de La Paz afina los últimos detalles para la tradicional Verbena Paceña, uno de los principales actos de celebración por los 217 años de la Gesta Libertaria. Además de una amplia cartelera de artistas nacionales, las autoridades anunciaron un plan especial de seguridad y resguardo del patrimonio histórico en la plaza San Francisco.

El coordinador del Arzobispado de La Paz, Rudy Aponte, informó que durante el evento se instalarán diferentes puntos de atención para garantizar la seguridad y asistencia de los asistentes.

"Vamos a instalar carpas de los Bomberos, de la Policía Boliviana, de Seguridad Ciudadana, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la Secretaría de Salud. Todos van a estar dentro del enmallado de San Francisco", explicó.

Aponte indicó que el objetivo es responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la celebración.

"Vamos a tener también la cercanía para poder cubrir cualquier eventualidad que se pueda suscitar en la verbena; también vamos a preservar el patrimonio de la plaza San Francisco", señaló.

Piden cuidar el patrimonio religiosoEl representante del Arzobispado también hizo un llamado a la ciudadanía para proteger los espacios históricos y religiosos durante la masiva concentración de personas.

"Esperamos que la gente sea consciente de que allí tenemos un patrimonio. Se van a habilitar lugares donde las personas puedan hacer sus necesidades y pedimos que se cuide el patrimonio religioso", expresó.

Más de 20 grupos animarán la celebración

La tradicional Verbena Paceña se realizará el 15 de julio en la plaza San Francisco como parte de los actos por el aniversario de La Paz. El evento comenzará a las 14:00 y se extenderá por más de 12 horas, con la participación de más de 20 agrupaciones nacionales de cumbia, rock y folklore.

La celebración reunirá exclusivamente a artistas bolivianos y se espera una masiva asistencia de público para conmemorar un nuevo aniversario de la Gesta Libertaria paceña.

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