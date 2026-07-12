¿Hasta cuándo se quedará el frío? Esto revela el último reporte del clima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las temperaturas continuarán frías en el occidente, pero en los valles y el oriente se prevé un ascenso paulatino durante los próximos días.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) descartó que la próxima semana sea la más fría del año, aunque advirtió que las bajas temperaturas continuarán en varias regiones del país, principalmente durante la madrugada, la mañana y la noche.

La pronosticadora Marisol Portugal explicó que, tras el ingreso del frente frío, se espera que las condiciones comiencen a variar en algunas zonas del país.

“Para la siguiente semana estamos esperando en el sector del oriente cielo un poco nuboso, tal vez despejado. Esto va a hacer que las temperaturas asciendan paulatinamente, así como también en el sector de los valles”, informó.

Occidente continuará con frío y heladas

Aunque se descarta una semana extrema a nivel nacional, el Senamhi señaló que en el occidente del país las temperaturas se mantendrán bajas, especialmente en horas de la madrugada.

“En el occidente vamos a estar con cielo despejado y van a continuar las temperaturas frías en horas de la mañana, noche y las heladas en la madrugada”, indicó Portugal.

La especialista aclaró que en esta región se prevén pocos cambios, por lo que la población deberá mantener las medidas de prevención frente al frío.

Temperaturas subirán en valles y oriente

En los valles y el oriente, el pronóstico apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas durante la semana. Por ello, el Senamhi recomendó no solo protegerse del frío, sino también tomar precauciones frente a la radiación solar durante el día.

“Sí van a ascender en el sector de los valles y el oriente. En el occidente, con muy poco cambio”, puntualizó la pronosticadora.

Recomendaciones a la población

El Senamhi recomendó a la población abrigarse bien durante las primeras horas de la mañana y desde las 17:00, principalmente en el occidente del país.

Durante el día, entre las 10:00 y las 15:00, se aconseja usar sombreros de ala ancha, camisas de manga larga y bloqueador solar debido a la radiación.

En los valles y el oriente, donde las temperaturas estarán en ascenso, se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Cuidado con niños y adultos mayores

Las autoridades también recordaron la importancia de cuidar a los sectores más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base, debido a los cambios bruscos de temperatura propios de la temporada invernal.

El descanso pedagógico se mantiene como una medida preventiva para proteger a los estudiantes durante esta época de bajas temperaturas.

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